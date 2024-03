Yle: Suomesta voi hävitä yli sata terveysasemaa

Suomesta voi hävitä lähivuosina yli sata terveysasemaa, kertoo Yle.

Ylen keräämistä tiedoista käy ilmi, että kunnissa oli tämän vuoden alussa vajaat 500 terveysasemaa, joista hyvinvointialueet ovat päättäneet tai suunnittelevat vähentävänsä yli sata.

Palveluverkon uudelleenjärjestely on eli käytännössä terveysasemien sulkeminen ja keskittäminen on yksi keino tarttua hyvinvointialueiden massiiviseen alijäämään.

Ylen selvityksen mukaan kaikki hyvinvointialueet suunnittelevat merkittäviä säästöjä, mutta vain osassa on suoraan ehdotettu terveysasemien lakkauttamista.

Eniten terveysasemia ollaan esitysten mukaan sulkemassa Keski-Suomessa. Tällä hetkellä alueella on 35 terveysasemaa, joista suunnitteilla on sulkea enimmillään yli puolet. Päätöksiä terveysasemien sulkemisesta ei kuitenkaan ole tehty, ja toisessa säästösuunnitelmassa suljettavia toimipisteitä on vähemmän.

Lakkautettavien terveysasemien määrä tulee Ylen mukaan todennäköisesti vielä kasvamaan, sillä kaikki hyvinvointialueet eivät ole vielä ilmoittaneet säästösuunnitelmiaan.