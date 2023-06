Yle: Suojaa nämä tavarat mökillä

Mökkimurtojen määrä on kääntynyt laskuun, uutisoi Yle. Kahtena edellisenä vuonna poliisin tietoon on tullut alle 1000 mökkimurtoa vuosittain, kun kymmenen vuotta sitten murtoja tehtiin noin 1800 vuodessa. Vaikka vapaa-ajan asuntoihin kohdistuvien murtojen määrä onkin laskenut kuluneen kymmenen vuoden aikana, on mökin suojaaminen silti paikallaan.

– On niitä kevyesti rakennettuja mökkejä, missä on kevyet suojaukset ja rakenteet, mutta on myös omakotitaloon verrattavia huviloita, joissa on hälytysjärjestelmät, Lähitapiolan palvelupäällikkö Petra Mannila sanoo.

Mannilan mukaan murtovarkauksilta suojautuminen on parantunut myös kevytrakenteisemmilla mökeillä. Suosittuja ovat esimerkiksi riistakamerat sekä muut valvontalaitteet.

Itä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikonstaapeli Arto Tynkkysen mukaan riista- tai valvontakamera on oivallinen lisävaruste mökille. Myös ovien lukitseminen sekä työkalujen pitäminen lukkojen takana ehkäisee murtoja.

– Mökkinaapuria tai muuten lähistöllä asuvaa tuttavaa voi pyytää varmistamaan aika ajoin, että kaikki on mökillä kunnossa, jos on itse pidempiä aikoja poissa, Tynkkynen sanoo.

Yleisesti murtovarkaita kiinnostavat tavarat, joilla on hyvä jälleenmyyntiarvo. Tällaisia ovat esimerkiksi työkalut, perämoottorit ja kalastusvälineet. Varkaiden haltuun on päätynyt jopa aseita. Lisäksi murtovarkaita houkuttavat myös alkoholijuomat ja polttoaine.

– Mitään vanhoja Arabian astiastojakaan, joilla voi olla suuri tunnearvo, ei kannata säilyttää mökillä. Nekin lähtevät helposti varkaan matkaan, Mannila sanoo.

Rikosylikonstaapelin mukaan arvotavaroiden dokumentointi on myös hyvä tapa, joka auttaa varastetun tavaran jäljittämisessä. Esimerkiksi perämoottorin sarjanumero on hyvä kirjoittaa talteen. Tynkkysen arvion mukaan mökkimurtojen määrä on vähentynyt erityisesti siksi, että mökeillä vietetään nykyään entistä enemmän aikaa. Moni vapaa-ajan asunto on talviasuttava, ja moni tekee mökiltään käsin myös etätöitä.