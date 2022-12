Yle: Sairaalaan ei ole voitu tuoda kymmeneen päivään potilaita ambulanssilla

HUS Akuutin toimialajohtaja Maaret Castrén kertoo Ylelle, että sairaanhoitopiirin päivystykset ovat lähellä täydellistä pysähdystä.

Pahin tilanne hänen mukaansa on Jorvin sairaalassa Espoossa. Sen yhteispäivystykseen ei ole voitu tuoda kymmeneen päivään yhtäkään potilasta ambulanssilla, koska päivystys on ollut liian täynnä. Ongelmien taustalla on hoitajapula.

Castrén kertoo, että ensihoidossa on ollut pahimmillaan 16 kiireellistä potilasta odottamassa ambulanssikuljetusta muille osastoille. Potilaiden luovutusajat ja ambulanssien ajomatkat ovat pidentyneet.

– Se on suoraan ambulanssien resursseista pois. Luovutusajan pitäisi olla 15 minuuttia, mutta nyt se on ollut jopa puolitoista tuntia, Castrén sanoo Ylelle.