Yle: Perintätoimisto voi rikkoa lakia lähes ilman seurauksia

Perintätoimistojen toiminta on toisinaan sääntöjen vastaista, mutta merkittäviä seuraamuksia niille koituu vain harvoin, uutisoi Yle. Perintätoimen rekisterin pitäminen ja alan valvonta on keskitetty Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen avin elinkeinovalvontayksikön päällikkö Ilkka Heikkilän mukaan avin tehtävä on kiinnittää perintätoimistojen huomio siihen, että ne ovat toimineet väärin jollain osa-alueella.

– Annamme liikkeelle mahdollisuuden korjata toimintatapaansa. Jos liike jatkaa näkemyksemme mukaan lain ja hyvän perintätavan vastaista toimintaa, niin sille voidaan antaa varoitus, Heikkilä selittää linjausta.

Vaikka yhtiö olisi saanut avilta huomautuksen lain- ja hyvän perintätavan vastaisesta toiminnasta, ei se silti tarkoita, että huomautus jotaisi varoitukseen. Tämä johtuu siitä, että yhtiö on voinut saada huomautuksen aikaisemmin eri toimintatavasta, johon on myös saanut ohjausta. Uudenlainen väärä toimintatapa johtaa vain uuteen huomautukseen ja ohjaukseen. Toistuvasti samasta huonosta toimintatavasta huomauttaminen johtaisi puolestaan varoitukseen.

– Jos kyseiseen epäkohtaan ei ole aiemmin kiinnitetty huomiota, niin virheen pitäisi olla todella merkittävä tai räikeä, jotta annettaisiin varoitus, Heikkilä kertoo.

Avin toimintaa ohjeistaa Turun hallinto-oikeuden vuonna 2019 antama päätös, jonka mukaan varoitus olisi liian ankara seuraamus ensimmäistä kertaa tehtävästä väärästä toiminnasta. Yhtiöille tulee antaa mahdollisuus korjata toimintaansa.

Yle tutki kaikki aluehallintoviraston perintäyhtiöihin kohdistuneet valvontapäätökset kahden vuoden ajalta lokakuun 2023 alusta lokakuun 2025 loppuun. Tapauksia oli yhteensä 42, joista 37 tapauksessa todettiin, että perintäyhtiö oli toiminut lain ja hyvän perintätavan vastaisesti. Avi antoi kaikista näistä tapauksista vain yhdelle huomautuksen koko seurannan ajanjaksolla.