Yle: Netissä myydään väärennettyjä kuulokkeita

Suomessa on liikkeellä väärennettyjä Applen Airpods-kuulokkeita. Väärennöksiä on myyty etenkin nettikirpputoreilla. Asiasta kertoo Yle.

Asia on huomattu esimerkiksi jyväskyläläisessä Itronic-liikkeessä, johon väärennettyjä tuotteita on tuotu huoltoon. Väärennöksiä voi olla vaikea erottaa aidoista kuulokkeista, mutta liikkeen myymäläpäällikön Hannu Koskisen mukaan tietyistä piirteistä voidaan päätellä, että kyseessä on väärennös.

Selvin hälyttävä merkki on se, jos kuulokkeita myydään epäilyttävän halvalla hinnalla. Koskisen mukaan ”hälytyskellojen” pitäisi soida esimerkiksi tilanteessa, jossa nettikirpputorilla käyttämättömiä kuulokkeita myydään isoissa erissä 160-180 euron hintaan, sillä oikeat kuulokkeet maksavat 279 euroa.

Myös pienet yksityiskohdat kuulokkeissa ja kotelossa voivat paljastaa sen väärennökseksi. Itronic-liikkeessä on huomattu, että väärennetyt tuotteet poikkeavat myös keskenään toisistaan.

Huoltoteknikko Oskari Lahtisen mukaan merkittävin haitta on se, että tuote ei toimi niin kuin sen pitäisi. Esimerkiksi vastameluominaisuus ei välttämättä toimi niin kuin pitäisi. Väärennettyihin kuulokkeisiin ei myöskään ole tarjolla päivityksiä.

Ylen mukaan on epäselvää, miten väärennökset ovat päätyneet Suomeen. Asiaa ei ole huomattu Tullissa tai Sisä-Suomen poliisissa.

Tuoteväärennösten myyminen aitoina ei ole laissa sallittua.