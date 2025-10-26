Verkkouutiset

Teboil -asema Helsingissä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Yle: Neste on lopettanut polttoainetoimitukset Teboilille

  • Julkaistu 26.10.2025 | 18:04
  • Päivitetty 26.10.2025 | 18:04
Teboil on tiedottanut, että sen toimituksissa voi esiintyä viiveitä.
Neste on useiden kuljetusyritysten mukaan lopettanut polttoainetoimitukset Teboilille, kertoo Yle.

Kuljetusyritysten mukaan Teboilin kuljetuksiin ei lastata polttoainetta Nesteen Kilpilahden jalostamolta eikä esimerkiksi Nesteen Kemin terminaalilta.

Neste ei ole kommentoinut asiaa. Nesteellä on meneillään tulosjulkistusta edeltävä niin sanottu hiljainen jakso.

Teboililla on omat terminaalit muun muassa Haminassa, Oulussa ja Vaasassa. Teboil on tiedottanut, että sen toimituksissa voi esiintyä viiveitä.

Teboil on osa venäläistä öljy-yhtiö Lukoilia. Yhdysvallat on asettanut pakotteita Lukoilille Venäjän hyökkäyssodan vuoksi.

