Yle: Näin huvipuistojen hinnat nousevat

Arvonlisäveron korotuksen myötä jokaisessa huvipuistossa on tullut vähintään tiettyihin lippuihin hinnankorotuksia, minkä myötä rannekkeiden hinnat asettuvat 50 euron tietämille eri puolilla Suomea, kertoo Yle.

Helsingissä sijaitsevalla Linnanmäellä kaikkiin laitteisiin oikeuttavan Isohupi-rannekkeen hinta on ensi kesänä 53 euroa.

Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo, että Isohupi -rannekkeeseen on tullut kahden euron hinnankorotus, joka johtuu ainoastaan arvonlisäveron korotuksesta.

– Toki se harmittaa meitä kaikkia. Taloudellinen tilanne perheillä ja meillä kaikilla on haastava. Olisi ollut kiva, ettei olisi tarvinnut hintoja nostaa. Toisaalta asiakkaat tuntuvat ymmärtävän, että kun se pohjautuu veronkorotuksiin, se on ollut välttämättömyys, hän toteaa Ylelle.

Järvelä sanoo, että huvipuistolla on kuitenkin tällä kertaa valikoimassa Pikkuhupi-ranneke, joka oikeuttaa sisäänpääsyn puoleen huvipuiston laitteista. Se on ollut aikaisemmin mukana valikoimissa noin kymmenen vuotta sitten. Pikkuhupin hinta on 43 euroa.

Myös Tampereella Särkänniemessä arvonlisäveron korotus vaikuttaa hintoihin. Särkänniemi-rannekkeen lipun hinta on portilta 53 euroa. Hinta nousi kaksi euroa edellisvuodesta.

Vaihtoehtoja kuitenkin löytyy myös Särkänniemestä.

– Uutena tuotteena tälle vuodelle meille on jo tullut myyntiin perinteisen kausikortin rinnalle Kohdekausikortti, joka sisältää pääsyn kaikkiin Särkänniemen kohteisiin ja huvipuistoon, mutta ilman huvilaitteita, myynti- ja markkinointijohtaja Heikki Ihanamäki kertoo.

Huvilaiteranneke on vastaava tuote kuin kilpailijoiden huvipuistorannekkeet. Se sisältää huvipuiston sisäänpääsyn ja huvilaitteet. Sen hinnat ovat verkkokaupassa 26–46 euroa. Portilta ostettuna hinta on 48 euroa.

Powerparkissa ja Tykkimäellä on myös muutettu hintoja arvonlisäverokorotuksen ja yleisesti kohonneiden kustannusten takia. Powerparkissa rannekkeiden hinnat nousivat kahdella eurolla. Maxi-ranneke maksaa 46 euroa ja mini-ranneke 36 euroa.

Tykkimäellä rannekehintojen muutokset vaihtelevat. Yhden päivän Park Hopper -ranneke alle 120 senttimetrin pituisille maksaa 42 euroa, mikä tarkoittaa neljän euron laskua. Yhden päivän Park Hopper -ranneke yli 120-senttisille maksaa 51 euroa.