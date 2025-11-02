Yle: Näiltä aloilta löytyy eniten töitä

Vaikka Suomen työllisyystilanne on hankala, on aloja, joilla töitä on tarjolla enemmän. Ylen tekemän selvityksen mukaan töitä on tarjolla erityisesti perinteisemmillä aloilla.

Helsingissä on tarvetta eniten myyjille. Lisäksi asentajille, kuten sähkö-, putki- ja laiteasentajille on kysyntää.

Myös lääkäreistä ja varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa.

Maakunnissa, etenkin Lapissa ja Ahvenanmaalla, työpaikoissa on kohtaanto-ongelma eikä kaikkiin avoinna oleviin työpaikkoihin välttämättä löydetä työntekijöitä. Lapin matkailu vaatii paljon työvoimaa – erityisesti kausityöntekijöitä.

– Tarvitaan erityisesti tarjoilijoita, kokkeja ja puhtaanapitäjiä. Ja kun matkailuun liittyen myös rakennetaan paljon, niin ennen kaikkea lvi- ja sähköalan työntekijöistä on pula, kertoo Ylelle Tunturi-Lapin ja Pellon työllisyysalueen johtaja Tero Hyttinen.

Tilanne on muuttunut paljon lamavuosista, jolloin alueella vallitsi syvä työttömyys. Nyt työntekijöitä haalitaan niin Etelä-Suomesta kuin Suomen rajojen ulkopuoleltakin.

Myös Kainuu hyötyy matkailun kasvusta. Lisäksi alueelle rakennettava supertietokone Lumi työllistää esimerkiksi rakennusalan työntekijöitä tulevina vuosina.

Datakeskuksiin tarvitaan myös vartijoita ja siivoojia. Keskuksiin palkattavat työntekijät puolestaan lisäävät tulevaisuudessa alueen palvelujen kysyntää. Kainuussa haaste onkin tulevaisuudessa ennemminkin työntekijöiden löytäminen.

Mikkelissä puolestaan kysyntää on sotealan ammattilaisille. Myös Keski-Suomessa haetaan sotealan, erityisesti vanhustenhuollon, osaajia.