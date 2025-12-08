Yle: Mielenosoittajat menivät Ylelle vaatimaan viisuboikottia

Yleisradion toimitalon edustalla Helsingissä on järjestetty maanantaina mielenosoitus, kertoo Yle. Sen mukaan noin 40 mielenosoittajaa vaati noin tunnin ajan Yleisradiota boikotoimaan Eurovision laulukilpailua, mikäli Israel osallistuu kilpailuun. Ylen julkaisemissa kuvissa mielenosoituksesta näkyy runsaasti Palestiinan lippuja.

Mielenosoituksen järjesti Israelin toimia Palestiinassa vastustava BDS-liike. Sosiaalisessa mediassa jaetun mielenosoituskutsun mukaan Alankomaat, Espanja, Irlanti ja Slovenia ovat ilmoittaneet aikovansa boikotoida euroviisuja protestina Israelin osallistumiselle. Siksi mielenosoittajien mielestä euroviisuja pitäisi boikotoida ja vaatia Yleäkin boikotoimaan sekä painostamaan Euroopan yleisradiounioni EBU:a olemaan ihmisoikeuksien puolella.

EBU päätti aiemmin joulukuussa hyväksyä Israelin osallistumisen Euroviisuihin vuonna 2026 jäsenmaiden äänestettyä sääntöuudistusten puolesta. Myös Yle äänesti sääntömuutosten puolesta. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan äänestetty erikseen siitä, saako Israel osallistua vai ei.

Pois jättäytyvä Espanja on yksi Euroviisujen suurista rahoittajamaista. Viime viikon tietojen mukaan Ruotsin ja Norjan yleisradioyhtiöt aikovat osallistua, ja Islanti on päättämässä omasta osallistumisestaan myöhemmin kuluvalla viikolla.