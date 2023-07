Yle: Lokkeja kuolee nyt niin paljon, ettei kaikkia enää tutkita

Ruokaviraston laboratorio Helsingissä on pahoin ruuhkautunut lintujen joukkokuolemien vuoksi, kertoo Yle. Siksi kaikkia naurulokkien kuolemia ei enää tutkita vaan oletuksena on, että kuolinsyy on lintuinfluenssa.

– Jos alue on riittävän lähellä edellistä löydöstä, ei välttämättä haluta uusia näytteitä, Ruokaviraston yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu sanoo.

– Mietimme, mikä on riittävä määrä, että saadaan tietoa maan tautitilanteesta ja toisaalta tilanteen kehittymisestä.

Pääosa lintuinfluenssaan sairastuneista linnuista on tähän mennessä ollut naurulokkeja. Tautia on havaittu pienissä määrin myös esimerkiksi varpushaukoista, kalatiiroista, haahkoista ja merikotkista. Viimeksi tautia on tavattu harmaalokista, kanadanhanhesta sekä silkkiuikusta.

Seinäjoen ympäristöterveysjohtaja Virpi Ala-Risku sanoo Ylelle, että näytteenotot ovat kuormittaneet Ruokavirastoa huomattavasti. Silti kymmenien kuolleiden lintujen löydöksistä on edelleen ilmoitettava ympäristöterveydenhuoltoon. Yksittäisestä kuolleesta linnusta ei tarvitse ilmoittaa ja sen voi hansikkaita ja mahdollista hengityssuojainta käyttäen haudata itsekin.

– Jos voi, kannattaa käyttää talikkoa tai muuta pidempää apuvälinettä, että välttää oman tartunnan, Ala-Risku ohjeistaa.