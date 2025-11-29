Verkkouutiset

Etenkin koulujen kiristyneet ilmoitusvelvollisuudet ovat lisänneet lastensuojeluilmoitusten määriä nopeasti., LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Yle: lastensuojeluilmoitusten määrä kasvussa

  • Julkaistu 29.11.2025 | 09:06
  • Päivitetty 29.11.2025 | 09:06
  • Lastensuojelu
Nopea kasvu lastensuojeluilmoitusten määrässä ei heijastu lastensuojelun asiakkuusmääriin.
Lastensuojeluilmoitusten määrä on moninkertaistunut viime vuosikymmenen aikana ja määrät ovat yhä kasvussa, uutisoi Yle. Viime vuonna lastensuojeluilmoitus tehtiin joka kuudennesta 13-15 -vuotiaasta. Yhteensä ilmoituksia tehtiin 115 000 lapsesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lastensuojelun kehittämispäällikkö Johanna Hedman selittää kasvua ilmoituksissa koulujen ilmoitusvelvollisuuden kiristymisellä. Iso osa ilmoituksista tehdään nyt koulujen toimesta. Esimerkiksi kouluilla voi olla käytäntönä, että tietyn poissaolomäärän ylityttyä oppilaasta tehdään lastensuojeluilmoitus.

Hedman toteaa, että keskustelu perheiden kanssa tilanteen kartoittamiseksi pitäisi olla ensisijainen toimintatapa.

– Se, että aina tietyn poissaolomäärän ylittyessä tehdään automaattisesti lastensuojeluilmoitus, ei välttämättä ole kannatettavin tapa, hän sanoo.

Erityisesti koulunkäynnin laiminlyönnistä johtuvien lastensuojeluilmoitusten määrän nousu on näkynyt selvästi ainakin Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

Siitä huolimatta, että lastensuojeluilmoitusten määrät ovat kaikissa ikäluokissa kasvaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, ei kasvu näy uusissa lastensuojelun asiakkuuksissa. Niiden määrät ovat viimeisen viiden vuoden jakson aikana olleet laskussa.

