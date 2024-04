Yle: Klapikoneiden aiheuttamat käsivammat yleistyvät keväisin

HUSin käsikirurgian osastolla hoidettavien käsivammojen määrä kasvaa merkittävästi kevään tullen, kertoo Yle.

Yhtenä syynä käsivammojen määrän kasvuun on erilaiset klapikoneet ja sirkkelit, jotka otetaan kevään tullen käyttöön.

Huhti-kesäkuussa käden murskavammoja tulee HUSin käsikirurgian klinikalle hoidettavaksi useita viikossa, kun talven aikana niitä ilmaantuu vain yksittäisinä tapauksina.

– Klapikoneita näkee hyvin monentyyppisiä itse tehdyistä viritelmistä moderneihin, turvallisempiin laitteisiin. Käyttöohjeita on noudatettava ja suojaverkkoja käytettävä. Laitteen ympärillä ei saisi olla kovin montaa ihmistä häärimässä yhtä aikaa, käsikirurgi Eero Waris HUSin käsikirurgian klinikalta muistuttaa Ylen haastattelussa.

Hän suosittelee, että pieniä lapsia ei päästetä lähelle lainkaan polttopuita tehtäessä. HUSiin on tullut joka vuosi hoitoon lapsia klapipuuhissa aiheutuneiden käsivammojen vuoksi.

– Pienen lapsen nopeita liikkeitä on vaikea seurata, kun on keskittynyt klapintekoon ja se on hetki ja humaus, kun kiinnostunut lapsi on työntänyt sormensa koneeseen, Waris sanoo.