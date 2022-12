Yle: Keskusrikospoliisi tutkii jo kolmatta maanpetosrikosta

Keskusrikospoliisi tutkii epäiltyä vakoilua. Vakoilutapaus on tullut poliisin tietoon lokakuun alun jälkeen. KRP:n Oulun yksikkö tutkii tapausta, kertoo Yle.

Tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario Jukka Nurmenniemi vahvistaa tutkinnan olevan käynnissä, mutta ei kommentoi asiaa enempää tutkinnallisista syistä.

Yle uutisoi viime viikolla, että KRP tutkii kahta muuta epäiltyä maanpetosrikosta. Toisessa niistä on kyse turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, ja sitä tutkitaan myös Oulun KRP:ssä.

Jukka Nurmenniemen mukaan epäiltyä vakoilua ja epäiltyä turvallisuussalaisuuden paljastamista tutkitaan erillisinä asioina.

Keskusrikospoliisilla on lisäksi ollut syksystä lähtien käynnissä tutkinta, jossa rikosnimikkeenä on luvaton tiedustelutoiminta. Ylen tiedon mukaan tapaus on tullut poliisin tietoon itärajalla Kymenlaaksossa sijaitsevalla Virolahdella. Tapausta tutkitaan KRP:n päämajassa Vantaalla, ja sillä on eri tutkinnanjohtaja kuin Oulun jutuilla.

Tekijällä on oltava maanpetoksellinen tarkoitus, jotta kyseessä olisi vakoilu. Vakoilusta voidaan tuomita henkilö, joka hankkii Suomen vahingoksi tai toisen valtion hyödyksi tietoja esimerkiksi Suomen maanpuolustukseen, ulkomaansuhteisiin, valtiontalouteen, ulkomaankauppaan tai energiahuoltoon liittyvistä asioista.