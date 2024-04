Yle: Kaupunki houkuttelee uusia asukkaita robotti-imurilla

Satakunnassa sijaitseva Ulvilan kaupunki houkuttelee uusia asukkaita lupaamalla näille tontin yhden euron hinnalla. Alennus on tuntuva, sillä normaalisti tontti alueelta voi maksaa jopa 15 000 euroa. Asiasta kertoo Yle.

Vastaavanlaisista kampanjoista on myönteisiä kokemuksia myös muualla Suomessa.

Tonttikampanjan lisäksi Ulvila lupaa uusille asukkaille robottiruohonleikkurin tai -imurin kaupanpäällisiksi.

– Tähän ei ole mitään jekkua haudattuna. Haluamme vain saada piristystä rakentamiseen, Ulvilan kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka kertoo Ylelle.

Muuttotappiosta kärsivässä kaupungissa on noin 12 500 asukasta. Kaupungin väkiluku on ollut hitaasti laskeva jo usean vuoden ajan. Kaupunginjohtaja Löfbackan mukaan kaupungin strategiassa on nyt päätetty, että asukasmäärä käännetään nousuun.

– Aika kovia temppuja vaatii, että siihen päästään. Tulkitsemme asiaa kuitenkin niin, että kaikki liikkeet oikeaan suuntaan ovat strategian toteuttamista ja tonttikauppa on yksi toimenpiteistä, Löfbacka kertoo.