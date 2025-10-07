Yle: Karhut rikkovat paaleja pelloilla huvin vuoksi

Ylen mukaan karhut ovat rikkoneet pelloilla yhä enemmän pyöröpaaleja ja ilmeisesti huvin vuoksi.

Karhun repimässä paalissa oleva rehu menee hukkaan, koska muovin sisällä ollut suojakaasu karkaa.

– Paalista tulee kukkamultaa. Tällaista ei pysty syöttämään lehmille, lieksalainen maanviljelijä kertoo Ylelle.

Hänen tilaltaan on löytynyt tänä vuonna jo 80 rikottua paalia. Niissä on usein karhun kynnenjälkiä sekä isot ja pienet hampaanjäljet.

Karhujen aiheuttamien paalivahinkojen arvioidaan lisääntyneen viime vuosina. Valtio korvasi viime vuonna karhujen aiheuttamia vahinkoja yli 200 000 eurolla.

Suomen riistakeskuksen hirvitalousalue- ja suurpetosuunnittelija Kai-Eerik Nyholm arvioi, että karhut rikkovat paaleja uteliaisuudesta, koska ne eivät yleensä syö sen sisältöä. Karhut myös mahdollisesti leikkivät.

Sähköesteen asentaminen voisi vähentää vahinkoja, mutta se ei ole yleensä kustannustehokasta. Kaikki paalit eivät myöskään mahdu pihapiiriin. Maanviljelijät ovat kokeilleet karkotteen ruiskuttamista, mutta sen tehosta ei ole vielä näyttöä.

Suomessa on Luonnonvarakeskus Luken mukaan yli 2 300 karhua.