Yle: Historiallisen hiljainen uusi vuosi silmäklinikalla

Helsingin yliopistollisen sairaalan silmätautien klinikan uusi vuosi on ollut historiallisen rauhallinen, kertoo Yle.
Uudenvuoden aamupäivään mennessä klinikassa ei hoidettu ainoatakaan ilotulitevamman saanutta potilasta. Myöhemmin klinikalle kuitenkin hakeutui yksi alle 18-vuotias, jonka silmän seutuun osunut kappale raketin kuorta on illalla aiheuttanut ruhjeen.
Kolmen viime vuoden aikana vammautuneiden määrä on vaihdellut kuuden ja kahdeksan välillä. Aikaisempien vuosien kokemuksen perusteella kova pakkanen ei riitä selittämään ilotulitteiden aiheuttamien silmävammojen vähyyttä tänä uutena vuonna.
Ylilääkäri Tero Kivelä kertoo Ylelle, että suojalasien käytön yleistyminen on ollut osaltaan vähentämässä ilotulitteiden aiheuttamia silmävammoja.