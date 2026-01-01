Verkkouutiset

Ilotulitteita uudenvuoden juhlassa Kansalaistorilla Helsingissä 31. joulukuuta 2025. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Yle: Historiallisen hiljainen uusi vuosi silmäklinikalla

  • Julkaistu 01.01.2026 | 15:17
  • Päivitetty 01.01.2026 | 15:26
Kovan pakkasen ei nähdä selittävän ilotulitteiden aiheuttamien silmävammojen vähyyttä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Helsingin yliopistollisen sairaalan silmätautien klinikan uusi vuosi on ollut historiallisen rauhallinen, kertoo Yle.

Uudenvuoden aamupäivään mennessä klinikassa ei hoidettu ainoatakaan ilotulitevamman saanutta potilasta. Myöhemmin klinikalle kuitenkin hakeutui yksi alle 18-vuotias, jonka silmän seutuun osunut kappale raketin kuorta on illalla aiheuttanut ruhjeen.

Kolmen viime vuoden aikana vammautuneiden määrä on vaihdellut kuuden ja kahdeksan välillä. Aikaisempien vuosien kokemuksen perusteella kova pakkanen ei riitä selittämään ilotulitteiden aiheuttamien silmävammojen vähyyttä tänä uutena vuonna.

Ylilääkäri Tero Kivelä kertoo Ylelle, että suojalasien käytön yleistyminen on ollut osaltaan vähentämässä ilotulitteiden aiheuttamia silmävammoja.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)