Yle: Havis Amanda suojataan teräsaidalla

Helsingin keskustassa sijaitseva Havis Amanda-patsas eli ”Manta” suojataan jatkossa teräsaidalla. Asiasta kertoo Yle.

Suunnitelman on laatinut kaupungin tilauksesta insinööritoimisto WSP Finland. Aidan korkeudeksi on tulossa 5,5 metriä. Sen tarkoituksena on suojata patsasta kiipeilijöiltä.

– Suojaa käytetään kansanjuhlissa, joissa on odotettavissa, että Mantan päälle kiivetään. Esimerkiksi jääkiekon MM-kisat, euroviisuvoitot ja muut isot saavutukset urheilussa ja kulttuurinalalla, kertoo projektipäällikkö Lasse Toivanen Helsingin kaupungilta Ylelle.

Havis Amanda on aiemmin vaurioitunut muun muassa jääkiekon maailmanmestaruusjuhlissa. Kaupunki on aiemmin pohtinut jopa alkuperäisen veistoksen siirtämistä museoon.

Patsas on tällä hetkellä kunnostettavana ja se on tarkoitus tuoda alkuperäiselle paikalleen ensi vuonna. Suojarakennetta aiotaan testata paikan päällä ennen patsaan palauttamista.

Veistoksen vesialtaaseen asennettava järeä rakennelma tulee kohoamaan hieman ”Mantan” päälaen yläpuolelle.

– Siitä tulee sylinterimäinen 5,5 metriä korkea rakenne, joka verhoillaan lattateräksestä valmistetuista lamelleista tai pienoista, kertoo projektipäällikkö Tommi Kärki WSP Finland Oy:stä.

Suojarakenteen kustannusarvio on 135 000 euroa.