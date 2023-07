Yle: Eurosetelien ulkoasu muuttuu täysin

Eurosetelien ulkoasu uudistetaan, Yle kertoo. Euroopan keskuspankki (EKP) selvittää eurooppalaisten näkemyksiä kyselytutkimuksella elokuun loppuun saakka. Kyselyssä voi ottaa kantaa erilaisiin kuvitusteemoihin.

Kyselyn jälkeen EKP:n neuvosto valitsee seteleille yhteisen teeman, ja kuvitus viimeistellään vuonna 2026.

Uusien eurosetelien teema on jokin seuraavista: Linnut – vapaita, vahvoja ja innoittavia, Eurooppalainen kulttuuri, Eurooppalaisten arvojen toteutuminen luonnossa, Tulevaisuus omissa käsissämme, Kädet – rakennamme Eurooppaa yhdessä, Eurooppa – yksilöinä yhdessä Joet – Euroopan elämän virta.

Euroopan keskuspankin vanhempi asiantuntija Satu Hietanen sanoo Ylelle, että kyse on laajasta uudistuksesta, sillä nyt ei olla tekemässä vain päivitystä vaan luomassa kokonaan uutta ulkoasua.

Ensimmäiset eurosetelit laskettiin liikkeelle yli 20 vuotta sitten ja toisenkin sarjan liikkeeseen laskusta on kulunut vuosia.

– Teemat on muodostanut asiantuntijaryhmä, jossa on ollut mukana edustaja jokaisesta euromaasta. Teemoja on ollut harkitsemassa saman pöydän ääressä myös Euroopan keskuspankin neuvosto, joka viime kädessä päättää äänestystuloksen pohjalta millä teemalla uusia seteleitä ryhdytään suunnittelemaan, Hietanen sanoo.

EKP kertoo tiedotteessa, että tekniikan kehityksen ansiosta seuraavaa setelisarjaa on entistä vaikeampi väärentää ja uusista seteleistä tulee myös aiempaa ympäristöystävällisempiä.