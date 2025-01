Yle: Eduskunnan wc-tiloista löytyi huumejäämiä

Eduskunnan pikkujoulujen yhteydessä otetuissa näytteissä on löytynyt jäämiä huumausaineista, Yle kertoo.

Huumejäämiä löytyi kolmesta eri wc-kopista viidennessä kerroksessa, jossa eduskuntaryhmien pikkujoulujuhlat pidettiin. Kyse oli sekä miesten että naisten käytössä olevista vessoista. Jälkiä oli amfetamiinista, ekstaasista eli MDMA:sta sekä kokaiinista.

Ylen ottamien näytteiden tulokset tulkinnut Measurlabsin operatiivinen johtaja Kalle Lagerblom arvioi jäämien määrät pieniksi. Testituloksiin on vaikea löytää yleispäteviä vertailulukuja.

– Jäämät ovat todella vähäisiä, mutta ihan selkeästi jäämiä kuitenkin on, hän sanoo.

Tuloksista ei voi päätellä sitä, onko huumeita käsitelty näissä vessoissa vai aiemmin jossain muualla.

– Näyttö on aukoton siitä, että joku henkilö, joka on ollut huumausaineiden kanssa jossain tekemisissä, on asioinut wc-tiloissa, Lagerblom kertoo.

Eduskunnan pikkujouluissa oli vieraina muun muassa eduskuntaryhmien työntekijöitä, ministereiden avustajia sekä toimittajia eri medioista.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) kertoo Ylelle, että eduskunta saattaa ryhtyä toimenpiteisiin huumejäämien takia.

– Eduskunta on ihmisistä koostuva iso työpaikka ja organisaatio, jossa vierailee paljon ulkopuolisia ihmisiä, kuten toimittajia. Siinä mielessä en ole yllättynyt, että kun yhteiskunnassa on erilaisia ilmiöitä, ne heijastuvat tämän talon sisälle. Siitähän tämä on merkki, Halla-aho sanoo Ilta-Sanomille.