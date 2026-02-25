Yle: Donut Lab lupaa 10-kertaista tuottoa 18 kuukaudessa

Ihmeakun kehittäjäksi itseään väittävä Donut Lab lupaa hurjaa tuottoa sijoittajille, ilmenee Ylen haltuunsa saamista yhtiön sijoittajaviesteistä, jotka ovat maaliskuun ja joulukuun 2025 väliseltä ajalta.
– Jos kaikki etenee suunnitelmien mukaan, Donut Labista voi helposti tulla yksi ajoneuvoalan suurimmista toimijoista jopa muutaman vuoden ajanjaksolla, toimitusjohtaja Marko Lehtimäki kertoi Ylen mukaan yhtiön uutiskirjeessä.
Donut Lab on julkisuudessa kertonut kehittäneensä kiinteän olomuodon akun, joka on ominaisuuksiltaan ylivertainen. Asiantuntijat ovat epäilleet yhtiön väitteitä.
Yhtiö on toistaiseksi kertonut akustaan niukasti yksityiskohtia. Donut Labilla ei ole vielä teollista akkutuotantoa.
Yhtiö on kerännyt toimintaansa rahaa sijoittajilta. Uutiskirjeissä ei mainita kumppaniyritysten nimiä tai esitetä muutenkaan todisteita väitteille.
Donut Labin lisäksi Lehtimäki johtaa myös toista yritystä: moottoripyöriä valmistavaa Verge Motorcyclesiä. Yhdessä raportissa kerrotaan yritysjärjestelystä, jossa liiketoimia jaetaan kolmeen osaan: Donut Lab, Verge Motorcycles ja puolustusalaan keskittyvä Donut Defence.
Lehtimäen mukaan näistä kaikilla on mahdollisuus nousta ”yksisarviseksi” eli miljardin euron arvoiseksi kasvuyritykseksi seuraavan 18 kuukauden aikana.
– Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, puhumme jopa 10x sijoitetun pääoman tuottopotentiaalista vain 12–18 kuukaudessa, sijoittajakirjeessä sanotaan.