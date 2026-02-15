Yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevaan työriitaan annettu sovintoehdotus

Valtakunnansovittelija antoi eilen lauantaina iltakymmeneltä sovintoehdotuksen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta koskevassa työriidassa.
Valtakunnansovittelija ilmoitti asiasta viestipalvelu X:ssä.
Sovintoehdotus menee seuraavaksi neuvotteluosapuolten hallintojen käsittelyyn. Työehtosopimusta neuvottelevien järjestöjen tulee hyväksyä tai hylätä ehdotus kokonaisuudessaan tänään sunnuntaina viiteen mennessä.
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta on neuvoteltu marraskuusta lähtien. Sopimuksesta neuvottelevat palkansaajajärjestöt jättivät lakkovaroituksen tammikuun lopussa.
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian tiedotteen mukaan työnseisaus toteutuu 17.–19.2.2026, ellei sopua työriitaan synny aiemmin. Talentia on myös julistanut koko alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka alkoi perjantaina 30.1.2026 ja päättyy, kun siitä erikseen ilmoitetaan.