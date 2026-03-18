Yksi tuoteryhmä vetää nyt kaupoissa, myynti kasvoi 80 prosenttia

Pääsiäisen lähestyminen näkyy tiettyjen tuotteiden äkillisesti kasvaneena myyntinä. Kaupparyhmä S-ryhmän keräämä aineisto osoittaa, että erilaisten askartelutarvikkeiden ja suklaamunien kysyntä on noussut räjähdysmäisesti viime viikkoina.

– Askartelutarvikkeiden myynti lähtee perinteisesti kasvuun jo muutama viikko ennen pääsiäistä ja ottaa isoimman harppauksen palmusunnuntain alla. Viime vuonna askartelutarvikkeiden myynti kasvoi virpomisviikolla lähes 80 prosenttia edellisestä viikosta. Myyntien valossa voidaan sanoa askartelun sekä koristelemisen olevan kiinteä osa suomalaisten pääsiäisjuhlintaa – ja liittyvän vahvasti erityisesti virpomiseen, kertoo askartelutarvikkeista vastaava myyntipäällikkö Mika Karvonen tiedotteessa.

– Erityisen suosittuja ovat koristehöyhenet pastellisävyissä sekä piipunrassit, joita käytetään virpomisvitsojen somistamiseen. Lisäksi valmiit askartelupakkaukset ja -lajitelmat, tarrat, maalit ja erilaiset pahvit ovat kysyttyjä.

Moni hankkii myös pajunoksat virpomista ja kodin koristelua varten kaupasta. Viime vuonna pajunoksia myytiin S-ryhmän ruokakaupoista yli 16 000 kimppua, joista lähes puolet myytiin virpomisviikolla. Aitojen oksien lisäksi myös tekopajunoksat ovat kasvattaneet viime vuosina suosiotaan ja niiden myynnin ennustetaankin tänä vuonna tuplaantuvan viime vuodesta.

Virpojia odottaa makea palkka

Askarteluhyllyn lisäksi virpomisen vaikutus näkyy vahvasti makeisten tuoteryhmässä. Erityisesti suklaamunien ja pääsiäismakeispussien myynti kasvaa palmusunnuntain alla. Viime vuonna sesongin makeispusseja myytiin virpomisviikolla S-ryhmän ruokakaupoissa yli 300 000 kappaletta ja suklaamunia yli 1,5 miljoonaa kappaletta.

– Palmusunnuntaita varten varaudutaan perinteisesti suklaamunilla, mutta niiden lisäksi myös makeispusseilla, joista riittää palkka useammallekin virpojalle. Asiakkaat valitsevat tätä varten usein esimerkiksi erilaisia patukoita tai minikarkkipusseja sisältäviä makeislajitelmia, kertoo makeisista vastaava myyntipäällikkö Mikko Kovalainen.

Kokonaisuudessaan suklaamunia myytiin S-ryhmän ruokakaupoissa viime vuonna pääsiäissesongin aikaan eli viikoilla 10–17 yli 5,5 miljoonaa kappaletta. Tämä tekee melkein yhden suklaamunan jokaista suomalaista kohden.

Makeisten lisäksi myös erityisesti keksien myynti korostuu pääsiäisenä. Viime vuoden pääsiäisviikolla keksejä myytiin S-ryhmän ruokakaupoissa yli miljoona kappaletta.