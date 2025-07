Ykköstyypin diabetekseen löytyi uusi hoito – potilaat pääsivät eroon insuliinista

Uusi tutkimus on löytänyt hoitomenetelmän, jonka avulla ykköstyypin diabeteksesta on mahdollista parantua jopa kokonaan. Tutkimus on julkaistu New England Journal of Medicine -tiedejulkaisussa.

Tutkimuksessa diabetespotilaille siirrettiin haimasaarekkeen insuliinia tuottavia kantasoluja, jotka on kasvatettu laboratoriossa. Kahdestatoista tutkimukseen osallistuneesta potilaasta kymmenen pääsi eroon insuliinipistoksista vuoden jälkeen.

Suomessa tutkimuksesta kertoi ensin Ilta-Sanomat.

IS:n haastattelema diabeteslääkäri Atte Vadén pitää kantasoluhoitoja lupaavina. Hänen mukaansa niiden laajamittainen käyttö vaatii vielä paljon tutkimusta. Vadénin mukaan siihen voi mennä vielä aikaa eikä hän usko kantasoluhoitojen yleistyvän ainakaan seuraavan kymmenen vuoden aikana.