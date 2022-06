YK: Ruoka-annoksia jouduttu jopa puolittamaan Afrikassa

YK:n Maailman ruokaohjelman johtaja David Beasleyn mukaan noin kolmelta neljästä pakolaiselta Itä-Afrikassa on jouduttu leikkaamaan ruoka-annoksia, kertoo The Guardian. Annoksia on hänen mukaansa jouduttu leikkaamaan jopa puoleen aiemmasta.

– Meidät on pakotettu tekemään sydäntäraastava päätös leikata ruoka-annoksia pakolaisilta, joiden hengissäpysyminen on meidän varassamme, Beasley sanoo.

Maailman ruokaohjelma on joutunut leikkaamaan ruoka-annoksia merkittävästi myös Länsi-Afrikassa. Beasleyn mukaan saatavilla olevat resurssit eivät riitä ympäri maailmaa kasvaneeseen ruoan tarpeeseen.

Ukrainan sota on pahentanut merkittävästi maailmanlaajuista pakolaiskriisiä ja lisännyt nälänhädän riskiä.