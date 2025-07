Yhdysvaltojen tullitaso on korkein sitten 1930-luvun

Yhdysvaltojen tullitaso on tällä hetkellä korkein sitten 1930-luvun. Yalen budjettilaboratorio on arvioinut kaikkien Yhdysvaltojen tämän vuoden aikana käyttöön ottamien tullien ja ulkomaisten vastatoimien vaikutukset.

Budjettilaboratorion mukaan kuluttajiin kohdistuu keskimäärin 18,0 prosentin efektiivinen tulli, joka on korkein sitten vuoden 1934. Kulutusmuutosten jälkeen keskimääräinen tulli on 16,9 prosenttia, mikä on korkein sitten vuoden 1936.

Viimeisimpänä käänteenä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläytti torstaina asettavansa 35 prosentin tuontitullit Kanadasta tuotaville tavaroille elokuun alussa.

NBC Newsille antamassaan erillisessä haastattelussa Trump vihjasi jälleen, että myös muille Yhdysvaltojen kauppakumppaneille tullaan asettamaan 15-20 prosentin tuontitulleja. Kauppaneuvottelut lukuisien maiden ja esimerkiksi EU:n kanssa ovat edelleen kesken.

Tiedossa ei vielä ole, koskisivatko Kanadalle asetettavat tullit kaikkia kanadalaisia ​​tavaroita vai koskisivatko tullit rajattua määrää tavaroita, joista Yhdysvallat tällä hetkellä perii tulleja.

Kanada on Yhdysvaltojen merkittävä kauppakumppani ja suurin vientitavaroiden ostaja. Kanada toi viime vuonna Yhdysvalloista tavaroita 349 miljardin dollarin (noin 300 miljardia euroa) arvosta.

Talous- ja tullipolitiikkaa kommentoiva Michiganin yliopiston taloustieteen professori Justin Wolfers muistuttaa viestipalvelu X:ssä, että tulleista koituu viime kädessä valtava lasku amerikkalaisille kotitalouksille.

– Yalen budjettilaboratorion arvion mukaan Trumpin tullit maksavat keskimääräiselle kotitaloudelle 2400 dollaria (noin 2050 euroa) vuodessa. Ja ne vievät suuremman osan työväenluokan palkoista, Wolfers muistuttaa X:ssä.

Trump lähetti alkuviikosta tullikirjeitä noin parille kymmenelle maalle. Kirjeissä ilmoitettiin maiden tuontitullit 1. elokuuta alkaen. Esimerkiksi Etelä-Korea ja Japani saivat 25 prosentin tuontitullit.

Yhdysvallat on tähän mennessä solminut kauppasopimukset Ison-Britannian ja Vietnamin kanssa sekä puitesopimuksen Kiinan kanssa.

Trumpin huhtikuun alussa asettama 10 prosentin yleistulli on käytössä. Trump on myös asettanut teräkselle, alumiinille sekä autoille 25 prosentin erilliset tuotetullit. Lisäksi Trump on kuluneella viikolla väläyttänyt tuotetulleja myös kuparille ja lääketavaroille.

