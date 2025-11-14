Yhdysvallat pudottaa rajusti Sveitsin tuontitulleja

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto aikoo leikata selvästi Sveitsistä tuotavien tavaroiden tulleja, Sveitsin hallitus ilmoitti perjantaina sen jälkeen, kun hallitus oli tavannut Yhdysvaltain kauppaedustajan Jamieson Greerin, uutisoivat kansainväliset mediat.
Yhdysvaltojen Sveitsin tuonnille asettama tulli laskee 39 prosentista 15 prosenttiin. Lisätietoja sopimuksesta julkaistaan myöhemmin perjantaina.
– He aikovat lähettää paljon teollisuustuotteita Yhdysvaltoihin – lääkkeitä, kultaa, rautatiekalustoa, Greer sanoi CNBC:n haastattelussa perjantaina esitellessään sopimuksen yksityiskohtia.
Rannekellot, kulta ja lääketeollisuuden laitteet ovat Yhdysvaltojen Sveitsistä ostamien tärkeimpien tuotteiden joukossa. Kulta on jätetty tullien ulkopuolelle, mutta rannekellojen ja lääketeollisuuden laitteiden tullien alentaminen voisi näkyä kyseisten tuotteiden halvempana hintana amerikkalaisille.
Yhdysvaltain kauppaministeriön tietojen mukaan Yhdysvalloilla oli viime vuonna 38 miljardin dollarin (noin 33 miljardia euroa) kauppavaje Sveitsin kanssa. Greerin mukaan saavutettu sopimus pyrkii pienentämään tätä.
Ennen Trumpin toista kautta Sveitsistä tuleviin tuotteisiin sovellettiin yleensä 0–2,5 prosentin tullimaksuja.