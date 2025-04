Yhdeksän kuollut Vancouverissa – poliisin mukaan ei viitteitä terrorismista

Vancouverin poliisi vahvistaa yhdeksän ihmisen kuolleen auton ajettua väkijoukkoon festivaaleilla eilisiltana paikallista aikaa Vancouverissa, Kanadassa. Useita ihmisiä lisäksi loukkaantui.

Kyseessä ei ollut tämän hetken tietojen mukaan terrori-isku.

– Tällä hetkellä olemme vakuuttuneita siitä, että kyseessä ei ollut terroriteko, poliisi tiedottaa viestipalvelu X:ssä.

Vancouverin poliisi on pidättänyt epäillyn heti tapahtuman jälkeen. Epäilty on paikallinen 30-vuotias.

