Yhä useampi ostaa tällaisen puhelimen, myynti kasvoi 86 prosenttia

Yhä useampi suomalainen ostaa puhelimen käytettynä. Asia ilmenee puhelinoperaattori Telian myyntitilastoista.

– Kierrätyspuhelinten myynti kasvoi viime vuonna 86 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä kertoo suomalaisten kiinnostuksesta kierrätyslaitteisiin. Erityinen myyntipiikki nähtiin lokakuussa, jolloin kierrätyspuhelimia myytiin yhteensä jo enemmän kuin eniten myytyä uutta älypuhelinta, kertoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg tiedotteessa.

Suomalaiset ovat innostuneet kierrättämään vanhoja laitteitaan yhä aktiivisemmin. Westerbergin mukaan niitä on tuotu liikkeisiin ennätyksellinen määrä.

Lisääntyneestä kierrätysinnosta huolimatta miljoonia vanhoja puhelimia lojuu edelleen suomalaiskotien kaapeissa. Usein syynä laitteiden säilyttämiseen on huoli omista henkilökohtaisista tiedoista.

– Asiakkaiden tietoturva on laitteiden kierrätyksen kulmakivi. Jokaisen puhelimen muisti pyyhitään ja ylikirjoitetaan turvallisesti ja sertifioidusti. Tämän jälkeen laitteista tarkistetaan teknisten komponenttien suorituskyky ja mahdollisuuksien mukaan laite kunnostetaan uudelleen myytäväksi kierrätyspuhelimeksi. Vanhojen puhelimien kierrättäminen ja ostaminen on tänä päivänä helppoa ja turvallista, toteaa Postin kiertotalousasiakkuuksista vastaava Ilari Puputti.

Jos laitetta ei voida kunnostaa myyntikuntoon, se toimitetaan materiaalikierrätykseen. Jopa 99 prosenttia vanhan puhelimen materiaaleista otetaan talteen ja kierrätetään, mukaan lukien kulta, hopea, kupari ja koboltti.