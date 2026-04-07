Yhä useampi ostaa tällaisen laitteen säästääkseen rahaa

Suomalaiset ostavat yhä enemmän kunnostettuja laitteita säästääkseen rahaa. Tuoreen kuluttajakyselyn mukaan erityisesti nuoret ja pienituloiset ovat lisänneet kunnostettujen tuotteiden ostamista. Sama kehitys näkyy myös nopeasti kasvaneissa myyntiluvuissa.

Kunnostettujen tuotteiden markkinapaikan Refurbedin teettämän kyselyn mukaan 57 prosenttia suomalaisista on jo ostanut tai harkinnut kunnostetun tuotteen ostamista. Niistä kuluttajista, jotka ovat jo ostaneet kunnostettuja tuotteita, lähes puolet (47 prosenttia) kertoo lisäävänsä niiden ostamista säästösyistä.

Pienituloisten keskuudessa ilmiö korostuu vielä vahvemmin: heistä 56 prosenttia kertoo ostaneensa entistä enemmän kunnostettuja tuotteita säästääkseen rahaa.

Kyselyn mukaan hinta on selvästi tärkein syy valita kunnostettu tuote: 71 prosenttia suomalaisista pitää edullisempaa hintaa suurimpana houkuttimena. Hintatietoisuus korostuu erityisesti 25–34-vuotiaiden miesten sekä alle 30 000 euroa vuodessa ansaitsevien keskuudessa.

Toinen yleinen syy suosia kunnostettuja laitteita ovat ympäristösyyt. Uusien laitteiden, etenkin elektroniikkalaitteiden, valmistus kuluttaa suuria määriä luonnonvaroja.

Kunnostettujen tuotteiden kysyntä ei kuitenkaan rajoitu vain matalampiin tuloluokkiin. Myös hyvätuloisten keskuudessa kiinnostus kasvaa tietyissä tuoteryhmissä. Yli 70 000 euroa vuodessa ansaitsevien joukossa kiinnostus kohdistuu erityisesti kunnostettuihin urheiluvälineisiin, kuten talviurheiluvälineisiin sekä polku- ja sähköpyöriin.

Kunnostettu tuote on käytetty laite, jonka ammattilaiset ovat kunnostaneet uudenveroiseksi.

Valtakunnallisesti edustavan kyselyn toteutti Iro Research helmikuussa 2026. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista.