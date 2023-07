Yhä useampi nuori on vaikeasti velkaantunut – ”pitää luoda väylä pois”

Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen toteaa erityisesti nuorten ylivelkaantumisen olevan huolestuttavalla tasolla. Yhä useampi nuori on vaikeasti velkaantunut, hän toteaa tiedotteessa.

– Peräänkuulutan talousosaamisen tarvetta. Monen kohdalla ongelmat olisi voitu välttää paremmalla informaatiolla ja ennakoinnilla. Tarvittavien taitojen puute yhdessä hankalasti tavoitettavan neuvonnan ja avun kanssa ovat myrkkyä, useat jäävät selviytymään yksin, Keto-Huovinen kuvailee ongelmaa.

Hän toteaa, että hallituksen ensisijaiset toimet kohdistuvat haittojen ehkäisyyn esimerkiksi talousosaamisen lisäämisellä ja peliongelmiin puuttumisella.

– Lisäksi ihmisten tulee saada neuvontaa, kun velkaa on päässyt kertymään. Lisäämme tietoisuutta yksityishenkilön velkajärjestelystä ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista, edustaja kertoo Petteri Orpon (kok.) hallituksen toimista.

Hallituksen työtä pohjustetaan tekemällä kokonaistarkastelu velkaantumisilmiöstä ja maksukyvyttömyysmenettelyjen toimivuudesta. Sen yhteydessä arvioidaan tarpeet muutoksille.

– Ylivelkaantuminen on asia, jonka vaikutukset säteilevät useille elämänalueille ja se aiheuttaa merkittävää haittaa niin velkaantuneelle itselleen kuin hänen lähipiirilleen. On aivan selvää, että niin ulosottomenettelyissä kuin velkaneuvonnassa on parantamisen varaa ja näihin ongelmiin olemme nyt tarttumassa, Keto-Huovinen sanoo.

– Ihmisille pitää luoda väylä pois velkakuopasta.