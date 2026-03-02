YEL-uudistus nosti yrittäjien maksuja kaikissa ryhmissä

Suomen hallituksen pyrkimys korottaa yrittäjien YEL-eläkemaksuja on johtanut isoihin maksukorotuksiin kaikissa yritysryhmissä, kertoo taloushallintokonserni Talenomin selvitys.
Uusi maksukorotuksiin tähdännyt YEL-laki astui voimaan vuoden 2023 alusta. Talenomin selvityksen mukaan uudistus on nostanut yrittäjien eläkemaksua keskimäärin 1294 euroa eli 14,6 prosenttia. Yrittäjä maksaa YEL-maksua keskimäärin 10176 euroa vuodessa.
Selvitys tehtiin laskemalla, miten Talenomin asiakkaina vuosina 2022-25 olleiden yrittäjien maksut ovat kehittyneet viime vuoteen asti. Selvitykseen valikoitui yli 3500 yritystä.
Selvityksen mukaan maksukorotukset ovat osuneet kaikkiin yritysryhmiin toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Kovimmat korotukset kohdentuvat suurimpiin, yli 20 miljoonaa euron liikevaihtoa tekevien yritysten omistajiin. Niiden maksut nousivat jopa 42 prosenttia.
Pienimmät yritykset selvisivät tätä pienemmillä korotuksilla. Ne maksavat YELiä vuosittain 5817 euroa, mikä on 480 euroa enemmän kuin neljä vuotta sitten.
Talenomin maajohtajan Marika Ahon mukaan maksukiristykset ovat olleet voimakkaita ja niiden ajoitus on ollut harmillinen.
– Yrittäjän kannalta on tärkeää, että hänen eläketurvansa on kunnossa. Korotukset osuivat kuitenkin aikaan, jolloin kotimarkkinakysyntä on kadonnut. Moni yrittäjä kipuilee aidosti toimeentulonsa kanssa, hän sanoo tiedotteessa.
– Pienimpien yrittäjien 480 euron korotus voi tuntua maltilliselta. Todellisuudessa se raha on usein pois yrityksen kehittämisestä, omasta palkasta tai lapsen talvivaatteista, hän jatkaa.
Tarkastelujakson viimeisenä vuonna 2025 YEL-maksun suuruus hieman laski. Talenomin johtavan yritystalouden asiantuntijan Juuli Ahosolan mukaan on mahdollista, että yrittäjät ovat onnistuneet hieman kohtuullistamaan maksurasitustaan.
Yrittäjät ovat kritisoineet YEL-uudistusta voimakkaasti. Yksi pelko on ollut, että se kohtelee toimialoja eri tavalla ja osuu matalapalkka-aloihin suhteessa voimakkaammin.
Ahosolan mukaan selvitys antaa viitteitä siitä, että näin ei välttämättä ole käynyt.
Vuosittainen YEL-maksu on edelleenkin keskimääräistä pienempi palvelu-, taide- ja koulutusalan yrittäjillä (6402 euroa) kuin myös muilla palvelualan yrittäjillä (7201 euroa).
Tukkukauppayrittäjät maksavat lähes kaksinkertaisesti tämän verran, mutta yritykset ovat kooltaankin suurempia.
Syvässä suhdannekuopassa olevien rakennusalan yrittäjien YEL-maksut ovat nousseet neljässä vuodessa 1358 euroa ollen 8997 euroa vuodessa.
Yrittäjän maksu määräytyy uudistuksessa laskennallisen YEL-työtulon mukaan. Laskentatapa on herättänyt kummastusta, sillä se ei perustu yrittäjän todelliseen maksukykyyn.
– Selvityksemme näyttää, että maksut mukailevat yrityksen kokoa. Maksu nousee portaittain yrityksen liikevaihdon mukaan, Ahosola huomauttaa.
Pienimpien yritysten omistajat maksavat YELiä 5817 euroa vuodessa, mikä on lähes neljä kertaa vähemmän kuin miljoonayritysten maksurasitus.
Jatkuvien asiakkaiden YEL-maksujen kehitys
|Vuosi
|Painotetut Yel-maksut (€)
|Muutos euroina (vuosittain)
|Muutos prosentteina (vuosittain)
|Muutos euroina (2022-2025)
|Muutos prosentteina (2022-2025)
|2022
|8882,76
|–
|–
|–
|–
|2023
|9562,78
|680,02
|7,66
|–
|–
|2024
|10270,59
|707,81
|7,40
|–
|–
|2025
|10176,76
|-93,83
|-0,91
|1294,00
|14,57
Yel-maksun kehitys yrityksen koon mukaan
|Liikevaihtoluokka
|Vuosi 2025 (€)
|Vuosi 2024 (€)
|Vuosi 2023 (€)
|Vuosi 2022 (€)
|Muutos 22-25 euroina
|Muutos 22-25 prosentteina
|0 – 199999 €
|5817
|6285
|5832
|5337
|480
|8,99
|200000 – 399999 €
|8946
|8864
|8100
|7567
|1379
|18,22
|400000 – 999999 €
|10946
|10775
|10348
|9518
|1429
|15,01
|1000000 – 1999999 €
|13658
|13388
|12435
|11777
|1881
|15,97
|2000000 – 9999999 €
|18018
|18039
|16518
|15525
|2493
|16,06
|10000000 – 19999999 €
|26336
|27309
|25751
|24237
|2099
|8,66
|20000000 – 49999999 €
|20350
|18436
|17641
|14296
|6054
|42,35
Lähde: Talenomin selvitys