Xi Jinping varoitti Joe Bidenia suunnitelmistaan liittää Taiwan Kiinaan

Kiinan presidentti Xi Jinpingin kerrotaan sanoneen suoraan Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenille, että Kiina aikoo liittää Taiwanin itseensä. Presidentit tapasivat marraskuussa San Franciscossa.

Uutiskanava NBC:n virkamieslähteiden mukaan Xi Jinping toi kokouksessa ilmi sen, että Kiinan tavoitteena on Taiwanin rauhanomainen valloittaminen.

Tapaamisessa Kiinan presidentti viittasi Yhdysvaltain armeijan ennusteisiin, joiden mukaan Kiina aikoisi vallata Taiwanin vuonna 2025 tai 2027. Xi Jinpingin kerrotaan todenneen, että arviot ovat virheellisiä. Hän ei omien sanojensa mukaan ole asettanut aikataulullista tavoitetta Taiwanin osalta.

Kiinan virkamiesten kerrotaan myös pyytäneen Bidenilta julkista lausuntoa, jonka mukaan USA tukee Kiinan tavoitetta Taiwanin rauhanomaisesta liittämisestä manner-Kiinaan eikä se tue Taiwanin itsenäisyyttä. Valkoinen talo hylkäsi Kiinan pyynnön.

Amerikkalaisviranomaiset kertovat NBC:lle, että Kiinan presidentti oli tapaamisessa suorapuheinen, mutta hän ei hakenut vastakkainasettelua. Xi Jinping on myös aiemmin käyttänyt uhkaavaa retoriikkaa Taiwania vastaan.

– Hänen kielenkäyttönsä ei eronnut siitä, mitä hän on aina sanonut. Hän on aina kova Taiwanille. Hänellä on aina ollut kova linja, amerikkalaisvirkamies kertoo NBC:lle.