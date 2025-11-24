X alkoi kertoa käyttäjistä uutta tietoa

Entinen Twitter eli nykyinen viestipalvelu X on alkanut kertoa käyttäjistään uutta tietoa. Viikonloppuna käyttöön otetussa uudistuksessa käyttäjätileistä paljastetaan nyt, mihin maahan ne paikantuvat.

X:n tuotepäällikkö Nikita Bier kertoi BBC:n mukaan, että viranomaistilien sijaintia ei kuitenkaan näytetä, “jotta voidaan estää terroritekoja päättäjiä vastaan”.

Tietoja tästä tilistä -niminen ominaisuus on avattavissa käyttäjän biosta, X:ään liittymisajankohdan linkistä, ja se tunnistaa maan tai alueen, jonka kautta tili useimmiten yhdistyy palveluun.

X on täsmentänyt, että tietoon tilin sijainnista voi vaikuttaa esimerkiksi matkailu ja väliaikainen oleskelu toisessa maassa, joten tieto ei välttämättä ole tarkka ja se voi muuttua ajan myötä. Myös VPN-yhteydet, joiden avulla käyttäjät voivat vaihtaa näkyvää sijaintiaan, voivat vääristää dataa.

Bierin mukaan ominaisuuden kertoman sijainnin tarkkuus tulee kuitenkin olemaan 99 prosenttia.

Moni X-käyttäjä on kehunut uutta ominaisuutta, joka heidän mielestään tuo kaivattua läpinäkyvyyttä tileihin, etenkin niihin, jotka pyrkivät harhaanjohtamaan huomion takia tai poliittisista syistä. Huolta on toisaalta herättänyt käyttäjien yksityisten tietojen paljastaminen.

BBC:n mukaan jotkin Donald Trump -mieliset X-tilit ovat paljastuneet muualla kuin Yhdysvalloissa toimiviksi.

Trumpin itse Truth Socialissa hehkuttama @TRUMP_ARMY_ -tili, jolla on X:ssä yli puoli miljoonaa seuraajaa, toimii Intiassa. Profiilin kuvaukseksi on nyttemmin vaihdettu ”intialainen, joka rakastaa Amerikkaa, presidentti Trumpia ja Muskia”.

Trumpin tyttären Ivanka Trumpin faniryhmä @IvankaNews_ puolestaan paikantuu Nigeriaan. Tilin pitäjä on aiemmin väittänyt äänestäneensä Donald Trumpia vuoden 2024 vaaleissa.