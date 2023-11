Wagner aseistamassa Hizbollahin ilmapuolustusta

Venäläinen palkkasotilasyhtiö Wagner suunnittelee ilmapuolustusjärjestelmän toimittamista libanonilaiselle militanttiryhmälle Hizbollahille, kertoo Wall Street Journal (WSJ) -lehti viitaten haastattelemiinsa yhdysvaltalaisiin viranomais- ja tiedustelulähteisiin.

Kyseessä on Venäjän kehittämä SA-22 -järjestelmä, joka tunnetaan myös nimellä Pantsir. Se on sotilasajoneuvoon pystytetty järjestelmä, jonka tarkoitus on torjua ilma-aluksia, lennokkeja ja tarkkuusammuksia.

WSJ:n haastatteleman yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan ilmapuolustusjärjestelmän lähettämistä ei ole vahvistettu, mutta viranomaiset ovat tarkkailleet Wagnerin ja Hizbollahin välistä keskustelua ja pitävät toimitusta mahdollisena.

Lehden haastattelema tiedustelulähde puolestaan väitti, että SA-22 -järjestelmä olisi jo toimitettu Syyrialle ja tultaisiin edelleen lähettämään Hizbollahille, mikäli Assad hyväksyy tämän.

Wagner-joukoilla on ollut merkittävä rooli Syyriassa presidentti Bashar al-Assadin vallan pönkittäjänä. Assad on Venäjän presidentin Vladimir Putinin liittolainen.

Tiedustelutiedot lisäävät huolta, että Iranin tukema Hizbollah-järjestö voisi avata pohjoisen rintaman Israelia vastaan. Yhdysvallat on sijoittanut lentotukialuksen itäiselle Välimerelle pidätelläkseen Hizbollahin ja Iranin aikeita.

Wagnerilla on joukkoja Syyriassa, jossa myös Hizbollahin taistelijat ovat olleet tukemassa Assadia tämän taistelussa Syyrian oppositiota vastaan.

Iranista on tullut merkittävin lennokkien toimittaja Venäjän asevoimille, joka on hyödyntänyt niitä hyökkäyksessä Ukrainaa vastaan. WSJ:n lähteiden mukaan ilmapuolustusjärjestelmän toimittaminen Iranin tukemalle Hizbollahille voisi olla palkinto Teheranin tuelle Moskovaan.

Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken muistutti tiistaina kongressille, että Ukrainan ja Lähi-idän konflikteilla on selvät siteet toisiinsa.