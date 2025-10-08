Wolt ja S-ryhmä Ylelle: Alkoholin kotiinkuljetuksessa vielä avoimia kysymyksiä

Ruokalähettipalvelu Woltin laadusta vastaava johtaja Lauri Hallavo sanoo Ylelle, että alkoholin kotiinkuljetuksen sallivaan lakiesitykseen liittyy hankalia rajanvetokysymyksiä.

– Voiko esimerkiksi osoitteeseen, jossa on päivisin lasten päivähoitotoimintaa, kuljettaa illalla alkoholia? Se on epäselvää, Hallavo sanoo.

Ja jos yksi täysi-ikäinen tilaa paljon alkoholia nuorten kotibileisiin, pitääkö silloin epäillä, että alkoholi menee alaikäisille.

Hallavo kertoo, että niissä maissa, joissa Wolt toimittaa alkoholia, vain kaksi kuljetusta sadasta sisältää alkoholia.

S-ryhmän market-kaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen puolestaan toivoo, että lainsäädännössä määriteltäisi kuljettajien kouluttaminen tarkasti.

– Jos eduskunta hyväksyy lain, on tärkeää, että tarkennetaan toimituspassivaateet eli miten varmistetaan, että kuljettajat on koulutettu niin hyvin kuin lainsäädännössä on tavoitteena, Lyytikäinen sanoo.

Alkoholijuomien kuljettaminen asiakkaille vaatisi erillisen alkoholijuomien toimitusluvan ja -passin, ja alkoholin toimittamiseen on tulossa myös muita rajoituksia.