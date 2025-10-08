Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Viinejä hyllyssä S-marketissa. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Wolt ja S-ryhmä Ylelle: Alkoholin kotiinkuljetuksessa vielä avoimia kysymyksiä

  • Julkaistu 08.10.2025 | 12:35
  • Päivitetty 08.10.2025 | 12:35
  • Alkoholi
Viedäänkö alkoholia kotibileisiin, jossa vain tilaaja on täysi-ikäinen?
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ruokalähettipalvelu Woltin laadusta vastaava johtaja Lauri Hallavo sanoo Ylelle, että alkoholin kotiinkuljetuksen sallivaan lakiesitykseen liittyy hankalia rajanvetokysymyksiä.

– Voiko esimerkiksi osoitteeseen, jossa on päivisin lasten päivähoitotoimintaa, kuljettaa illalla alkoholia? Se on epäselvää, Hallavo sanoo.

Ja jos yksi täysi-ikäinen tilaa paljon alkoholia nuorten kotibileisiin, pitääkö silloin epäillä, että alkoholi menee alaikäisille.

Hallavo kertoo, että niissä maissa, joissa Wolt toimittaa alkoholia, vain kaksi kuljetusta sadasta sisältää alkoholia.

S-ryhmän market-kaupan suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen puolestaan toivoo, että lainsäädännössä määriteltäisi kuljettajien kouluttaminen tarkasti.

– Jos eduskunta hyväksyy lain, on tärkeää, että tarkennetaan toimituspassivaateet eli miten varmistetaan, että kuljettajat on koulutettu niin hyvin kuin lainsäädännössä on tavoitteena, Lyytikäinen sanoo.

Alkoholijuomien kuljettaminen asiakkaille vaatisi erillisen alkoholijuomien toimitusluvan ja -passin, ja alkoholin toimittamiseen on tulossa myös muita rajoituksia.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)