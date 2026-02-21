Verkkouutiset

Wille Rydman ministerisalkustaan: Todella vaikea

Arvion mukaan erityisesti potilasturvallisuudessa riittää tekemistä.
Valtioneuvoston linna. LEHTIKUVA / TEEMU SALONEN
Wille Rydman (ps.) on kommentoinut nimitystään sosiaali- ja terveysministeriksi julkaisussaan X-viestipalvelussa.

– Olipahan viikko! Niin siinä sitten kävi, että palasin takaisin valtioneuvoston jäseneksi – tällä kertaa sosiaali- ja terveysministeriksi, hän sanoo.

Rydman kuvaa ministerisalkkuaan “todella vaikeaksi” ja toteaa, että sotesektorilla yleisesti ja potilasturvallisuudessa erityisesti riittää tekemistä.

Rydman on jakanut julkaisunsa yhteyteen Helsingin Sanomien artikkelin, jossa hän avaa ajatuksiaan pestistä enemmän.

Artikkelin mukaan Rydman kokee, että vanhustenhoidon tilaan puuttuminen kuuluu hallituskauden tärkeimpiin tehtäviin. Hän lupaa myös toteuttaa kaikki 218 miljoonan euron säästöt ja kertoo puuttuvansa hoitohenkilökunnan kielitaidon puutteisiin.

Rydman on toiminut sosiaali- ja terveysministerinä helmikuun 20. päivästä lähtien.

