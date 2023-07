Wagnerin kerrotaan lähettävän kaikki vangit kotiin

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johto on päättänyt päästää kaikki palkkasotureina toimineet vangit kotiin, kertoo uutissivusto meduza viitaten venäläiseen iStories-uutissivustoon.

Julkaisu tutki palkkasotureiden sukulaisten ja Wagnerin edustajien välisiä viestejä yksityisissä verkkokeskusteluissa.

Useiden Wagneriin värvättyjen vankien sanotaan oleskelevan tällä hetkellä hotelleissa Venäjän Krasnodarin alueella sijaitsevassa Anapan kaupungissa Mustanmeren rannalla odottaen armahdusta. Wagner-ryhmän värväämille rikollisille luvattiin armahdusta puolen vuoden asepalveluksen jälkeen. Kyseessä sanotaan olevan todennäköisesti ne taistelijat, jotka lähtivät Ukrainan rintamalta ennen Wagnerin juhannuskapinaa.

– He veivät kaikki Anapaan sopimusten päättymiseen asti, he eivät päästä ketään lähtemään päivääkään aikaisemmin. Koko Projekti K (Wagner-ryhmän nimi vankien rekrytointiohjelmalle) on suljettu, Wagnerin edustaja kirjoitti eräässä verkkokeskustelussa.

Erään vangin sukulainen kirjoitti, että jotkut palkkasoturit voitaisiin päästää kotiin ennen Wagner-sopimusten päättymistä. Toinen sukulainen kirjoitti, että vangit haluttaisiin päästää hotelleista heinäkuun lopulla.

Yksi sukulainen kertoo, että vangit lähetetään kotiin, minkä jälkeen he voivat jatkaa sopimuksiaan Wagnerin kanssa ja siirtyä Valko-Venäjälle tai Afrikkaan.

Edit 21.7.2023 klo 10.25: Juttuun lisätty tieto, että kyseessä ovat todennäköisesti taistelijat, jotka lähtivät Ukrainan rintamalta ennen Wagnerin juhannuskapinaa.

