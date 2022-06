Vuokra voi nousta roimasti – Yle: Ministeriö ei valmistele rajoituksia

Korkea inflaatio voi nostaa indeksikorotusten kautta suomalaisten vuokria merkittävästi, kertoo Yle.

Korotuksen suuruus voi yllättää, jos vuokrantarkastuksen vuotuinen ajankohta on nyt.

– Osalla vuokranantajia on ollut matalan inflaation aikana vielä tähän indeksiin lisättynä plus kaksi tai kolme prosenttia, ja nyt kun inflaatio on noussut, ja indeksikorotukset lähtee, jos sanoisi käsistä, niin siellä on mahdollisuuksia korkeisiin korotuksiin, sanoo Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita Ylelle.

Suomessa oli voimassa vielä kymmenkunta vuotta sitten laki, jolla inflaation hillitsemiseksi rajoitettiin indeksiehtojen käyttöä sopimuksissa. Toistaiseksi valtiovarainministeriössä ei ole pohdittu rajoitusten uutta käyttöönottoa.

– Ei indeksiehtokieltolain valmistelua tai uudelleen käyttöönottoa ole otettu mitenkään keskusteluun. Ajatellaan, että sopimusvapaus on asia, että sitä ei kannata lähteä kovin heppoisin perustein rajoittamaan, toteaa Ylelle finanssineuvos Jukka Railavo valtiovarainministeriön kansantalousosastolta.