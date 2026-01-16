Vuodesta 1939 toiminut ulkoministeriön lehdistökeskus suljetaan

Ulkoministeriön hallinnoiman kansainvälisen lehdistökeskuksen toiminta päättyy perjantaina 16. tammikuuta, ministeriö tiedottaa.
Päätöksen taustalla on lehdistökeskuksen jo viime vuosina supistunut toiminta sekä tarve kohdistaa resursseja muuhun viestintätyöhön. Vuosien saatossa viestintään käytettävät voimavarat ovat supistuneet samalla kun viestintäympäristö on muuttunut vaativammaksi.
Ulkoministeriön hallinnoima kansainvälinen lehdistökeskus on ollut osa Suomen mediakenttää vuodesta 1939. Talvisodan aikana ulkomaisille kirjeenvaihtajille avattiin lehdistöhuone Hotel Kämpiin.
Vielä muutama vuosi sitten ulkoministeriö tarjosi lehdistökeskukseen akkreditoituneille toimittajille työskentelytilat. Näistä luovuttiin vuonna 2020, kun ministeriön toiminnot siirrettiin Merikasarmille ja käytettävissä oleva tila väheni merkittävästi. Viime vuosina palvelut ovat rajoittuneet lehdistökortin myöntämiseen.
Myös keskukseen akkreditoituneiden toimittajien määrä on laskenut: vuonna 2017 heitä oli vielä yli 70, vuonna 2020 akkreditoituneita oli 46 ja syksyllä 2025 enää 35. Samalla perinteisen median osuus jäsenistä on pienentynyt.
Ulkoministeriön myöntämä lehdistökortti tai akkreditointi lehdistökeskukseen eivät ole edellytys kansainvälisen toimittajan työskentelylle Suomessa eivätkä ne korvaa akkreditoitumista ulkoministeriön tai muiden viranomaisten järjestämiin mediatilaisuuksiin.
Päätös keskuksen lakkauttamisesta ei liity hankkeeseen ministeriöiden viestinnän keskittämisestä valtioneuvoston kansliaan. Viestinnän keskittämiseen ja säästöihin liittyvät ratkaisut kuitenkin tukevat osaltaan päätöstä lehdistökeskuksen toiminnan päättämisestä.