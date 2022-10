VU:n galluplaskelma: Keskusta jäisi 20-23 kansanedustajaan

Ylen mielipidemittauksessa suuremmat puolueet saivat seuraavasti kannatusta: kokoomus 24.2, SDP 19.3, PS 17.1, keskusta 10.3 ja vihreät 9.4.

Verkkouutisten luvuista tekemässä vaalipiirikohtaisessa laskelmassa tulos tarkoittaisi kansanedustajien paikkojen jakautumista seuraavasti (muutos tämänhetkisestä):

Kokoomus 53 (+15)

SDP 40 (-)

PS 37 (-2)

Keskusta 23 (-8)

Vas 16 (-)

Vihr 17 (-3)

RKP 9 (-)

KD 3 (-2)

LN 1 (-)

Ahvenanmaa 1

Keskustalla on laskelmassa kolme vaalipiirien viimeistä läpimennyttä edustajaa, joten puolueen kannalta pessimistisesti tulos voisi olla myös 20 kansanedustajan paikkaa. Myös SDP:lla on kolme viimeistä läpimennyttä, mutta myös suuri määrä ensimmäisiä rannalle jääneitä.

Laskelma perustuu siihen, että huhtikuun 2023 eduskuntavaalien äänet jakautuisivat vaalipiireissä puolueiden välillä samassa suhteessa kuin eduskuntavaaleissa 2019 eikä vaaliliittoja olisi. Joidenkin kuntien siirtyminen vaalipiiristä toiseen on huomioitu.

Yle-gallup. Vain Kok, sd ja vas. yli v.2019 eduskuntavaalituloksen, muut alle. Ps lähestyy viime vaalien tasoa. Kesk 10.3 % on mittauksen uutinen; alempana kuin koskaan. Orpolla kysymys: kumman kanssa, sd vai ps ? No, aikaa on, mutta selvä suunta.

— Seppo Kääriäinen (@seppokaariainen) October 6, 2022