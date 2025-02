VR tekee miljardi-investointeja uuteen kalustoon

Aiemmin Allegro-nimellä tunnetut junat alkavat liikennöidä VR:n kaukoliikenteen reiteillä Helsingistä Turkuun ja Ouluun. Junien nimi on jatkossa Pendolino Plus.

Samalla VR tuo raiteille uuden Ekstra Plus -matkustusluokan. Kalusto aloittaa liikennöinnin tämän vuoden lopulla.

Pendolino Plus -junat korvaavat osittain nykyisiä reiteillä liikennöiviä IC- ja Pendolino-junia, mutta esimerkiksi Oulusta Helsinkiin on suunnitteilla kokonaan uusi varhaisaamun vuoro palvelemaan etenkin liikematkustajia. Matka-aikaan uusi kalusto ei vaikuta ja reiteillä pysähdytään samoilla asemilla kuin nytkin.

– Junamatkustamisen suosio on kasvanut jo useamman vuoden ajan ja uskomme sen lisääntyvän jatkossakin. Pendolino Plus -junilla voimme entistä paremmin vastata kasvavaan kysyntään. Oulun ja Turun reiteiltä vapautuvalla Pendolino- ja IC-junakalustolla tulemme täydentämään vuorotarjontaa muilla reiteillä, sanoo VR:n kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä tiedotteessa.

Hän kertoo, että VR lanseeraa Pendolino Plus -junissa täysin uuden Ekstra Plus -matkustusluokan henkilökohtaista palvelua arvostaville.

– Matkustusluokan tilat ovat erityisen viihtyisät ja niissä on enemmän junahenkilökuntaa, kuten uutena tehtävänkuvana Ekstra-luokan palveluvastaava. Ekstra Plus -luokassa toteutuu myös mahdollisuus tilata ennakkoon paikalle toimitettava ateria, joka on asiakaskyselyissä yksi toivotuimpia palveluita. Juniin tulee myös työskentelyyn varattavia hyttejä.

– Erityisesti toivomme liikematkustajien löytävän Pendolino Plus -junien kyytiin. Tyylikkäissä ja tilavissa junissa matka-ajan voi käyttää työskentelyyn ja samalla valita ympäristöviisaan tavan matkustaa, Tyynilä jatkaa.

VR tekee miljardiluokan investoinnit tulevaisuuden kalustoon. Pendolino Plus -junien lisäksi loppuvuoden aikana raiteilla nähdään uudet, nykyaikaiset yöjunavaunut ja vuoden 2026 aikana täysin uutta lähijunakalustoa.

Tulevien vuosien aikana kaikkien Eko-luokkien sisäilme uudistu. Pendolino Plus -junat ovat ensimmäinen Suomen raiteilla nähtävä VR:n uuden ulkoilmeen mukainen kalusto.