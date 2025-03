Volodymyr Zelenskyin mukaan ilman Ukrainaa on toivotonta neuvotella

– Ukraina on otettava mukaan kaikkiin tuleviin neuvotteluihin Venäjän täysimittaisen sodan lopettamiseksi, presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi tiistai-iltana, uutisoi The Kyiv Independent.

Zelenskyi kommentoi asiaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän Vladimir Putinin välisen puhelun jälkeen, jossa keskusteltiin tulitauon mahdollisuuksista. Myöhemmin Washington ja Moskova ilmoittivat aikovansa käydä neuvottelut Lähi-idässä ”välittömästi”.

– En halua loukata ketään, mutta en halua meidän olevan Putinin ruokalistalla. Emme ole salaatti. Olemme itsenäinen valtio. Ilman meitä on väärin neuvotella, Zelenskyi totesi.

Puhuessaan Trumpin kanssa Putin sanoi olevansa valmis hyväksymään 30 päivän tauon kaikkiin energiainfrastruktuuriin kohdistuviin iskuihin. Zelenskyi ilmoitti olevansa valmis hyväksymään ehdotuksen.

Puhelun jälkeen Valkoinen talo ja Kreml antoivat erilliset lausunnot, joissa kumpikin vahvisti suunnitelmansa käydä rauhanneuvotteluja Lähi-idässä. Neuvotteluissa keskitytään energia-alan tulitaukoon ja askelia kohti tulitauon toteuttamista Mustallamerellä.

– Ukraina tukee kaikkia ehdotuksia, jotka johtavat oikeudenmukaiseen rauhaan, Zelenskyi sanoi, eikä sitä saa jättää näiden neuvottelujen ulkopuolelle.

– Meidän on ymmärrettävä, mitä tapahtuu. Koska tässä sodassa on kaksi puolta. Venäjä ja Ukraina. Ja ilman Ukrainaa, minusta tuntuu, että on toivotonta neuvotella.

Zelenskyi sanoi myös, että Putinin hylkäys Yhdysvaltain ensimmäisestä tulitaukosuunnitelmasta eli kaikkien vihollisuuksien lopettamisen 30 päivän ajaksi, johon Ukraina suostui 11. maaliskuuta – osoitti Venäjän välinpitämättömyyttä lopettaa sota.

– Jos et halua jatkaa sotaa 11. maaliskuuta, luvut olisivat todennäköisesti erilaisia. Ja luvut ovat seuraavat: 1342 KAB:ta, kahdeksan rakettia, 580 Shahedia, 44 Lancettia, 250 muuta iskua. Ei taistelukentällä – puhumme kaikesta, siviili-infrastruktuurista, Zelenskyi sanoi viitaten Venäjän iskuihin maaliskuun 11. päivän jälkeen.

Presidentti sanoi myös, että huolimatta Putinin vaatimuksesta lopettaa sotilaallinen apu Ukrainalle tulitaukosopimuksen edistämiseksi, Kiova odottaa liittolaistensa jatkavan turvallisuusapua.