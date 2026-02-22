Volodymyr Zelenskyi ja Vladimir Putin saattavat tavata

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff vihjaa Ukrainska Pravdan mukaan, että ”hyviä uutisia” Venäjän sodan lopettamisesta Ukrainaa vastaan ​​saattaa ilmaantua tulevina viikkoina. Witkoff ei hän ole sulkenut pois Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän johtajan Vladimir Putinin välistä huippukokousta.

Witkoffin mukaan Ukraina ja Venäjä käyvät ”typerää sotaa” alueesta.

– Tiedättehän, kaikki heittelevät ympärilleen sanaa ”ihmisarvo”. Mutta mitä ihmisarvo antaa sinulle, jos tappaa niin paljon? He [Ukraina ja Venäjä] eivät vaikuta siltä, ​​että he todella haluaisivat taistella keskenään, enkä usko heidän haluavankaan, Witkoff sanoi.

Hän mukaansa suurin vaikeus rauhan saavuttamisessa on kahden valtion ”johdon tasolla”.

– Me, Jared [Kushner] ja minä, olemme toiveikkaita, että – olemme esittäneet molemmille osapuolille ehdotuksia, jotka tuovat heidät yhteen seuraavan kolmen viikon aikana ja saattavat jopa johtaa huippukokoukseen Zelenskyin ja presidentti Putinin välillä.

Witkoff ei sulkenut pois mahdollisuutta, että Trump voisi osallistua tällaiseen kokoukseen. Hän kuitenkin lisäsi, että Yhdysvaltain presidentti ”ei halua tulla kokoukseen, ellei hän tunne voivansa saattaa tätä asiaa päätökseen ja saavuttaa paras mahdollinen tulos”.

– Ja hänellä on ainutlaatuisesti valta tehdä se. Joten toivottavasti kuulette hyviä uutisia tulevina viikkoina, lähettiläs lisäsi.

Kolmenvälisten kokousten jälkeen Genevessä 17.–18. helmikuuta Zelenskyi sanoi näkevänsä edistystä neuvottelujen sotilaallisella alueella, mutta ei poliittisella. Perjantaina hän sanoi, että uusi neuvottelukierros Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa sodan lopettamisesta voisi tapahtua ennen kuun loppua. Zelenskyi syytti myös Venäjää neuvottelujen venyttämisestä, jotka olisivat voineet jo olla päätösvaiheessa.