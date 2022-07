Volodymyr Zelenskyille Liettuan korkea-arvoisin kunniamerkki

Liettuan presidentti Gitanas Nauseda on myöntänyt Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille Vytautas Suuren ritarikunnan suurristin. Asiasta kertoo ukrainalainen Kyiv Independent Twitterissä.

Nauseda myönsi ritarikunnan jäsenyyden vierailunsa yhteydessä Ukrainan parlamentissa Kiovassa 28. heinäkuuta.

Kyseessä on arvojärjestyksessään Liettuan korkea-arvoisin ritarikunta ja sen korkea-arvoisin kunniamerkki on vain valtionpäämiehille myönnettävä suurristi. Aiemmin ritarikunnan suurristi on myönnetty muun muassa Iso-Britannian kuningatar Elisabet II:lle, Japanin entiselle keisarille Akihitolle ja tasavallan presidentti Sauli Niinistölle.

