Volodymyr Zelenskyi tapasi Donald Trumpin – ”Toivon tuloksia”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi X-alustalla tapaamistaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa. Presidentit tapasivat Vatikaanissa tänään.

– Hyvä tapaaminen. Kävimme paljon asioita läpi kahden kesken. Toivon tuloksia kaikista aiheista, joita käsittelimme, Zelenskyi kirjoittaa.

– Kansalaistemme hengen suojeleminen. Täydellinen ja ehdoton tulitauko. Luotettava ja kestävä rauha, joka estää uuden sodan puhkeamisen. Hyvin symbolinen tapaaminen, josta voi tulla historiallinen, jos saavutamme yhteisiä tuloksia. Kiitos.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0

