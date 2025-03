Volodymyr Zelenskyi: Seuraavina päivinä nähtävä Venäjä paljastaa paljon

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän käytös seuraavina päivinä tulee paljastamaan paljon.

– Ellei kaikkea, Zelenskyi kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän viittaa tuoreisiin rauhanehtoihin.

– Jos ilmahyökkäyksiä tulee jälleen, jos sotilaallista toimintaa Mustallamerellä jatketaan, jos Venäjän manipulaatiot ja uhkaukset jatkuvat, Zelenskyi luettelee.

– Silloin on ryhdyttävä uusiin toimiin, erityisesti Moskovaa vastaan, hän jatkaa.

Zelenskyi painottaa, että diplomatian on toimittava. Hän vakuuttaa Ukrainan tekevän kaikkensa, jotta se tapahtuisi.

– Kiitän kaikkia, jotka auttavat. Olen kiitollinen Yhdysvalloille rakentavasta ja tehokkaasta työstä.

Ukrainan presidentin mukaan nyt tarvitaan tuloksia Venäjältä.

– Emme luota heihin. Ja suoraan sanottuna maailma ei luota Venäjään. Heidän on todistettava olevansa todella valmiita lopettamaan sodan. Ja valmiita lopettamaan valehtelemisen maailmalle, Donald Trumpille ja Yhdysvalloille.

How Russia behaves in the coming days will reveal a lot—if not everything. If there are air raid alerts again, if there is renewed military activity in the Black Sea, if Russian manipulations and threats continue—then new measures will need to be taken, specifically against… pic.twitter.com/godMMN8d3K

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 25, 2025