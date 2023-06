Voisiko HIMARS:in ohjuksia laukaista taistelukoneesta?

HIMARS-raketinheittimestä laukaistavien GMLRS-ohjusten käyttö on ollut yksi merkittävä pelinmuuttaja Ukrainalle sen venäläismiehittäjää vastaan käymässä sodassa. Koska ohjuksen kantama on vain 80 kilometriä, pitemmän kantaman asejärjestelmien etsinnästä tuli Ukrainalle avaintehtävä aina Storm Shadow -risteilyohjusten saapumiseen saakka.

Storm Shadow’t ovat kuitenkin kalliita, arvioiden mukaan 1,4 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa puntaa) kappaleelta, eikä niitä ole paljon. Samaan aikaan Ukraina saa Yhdysvalloilta GMLRS-ohjuksia, joiden hinta Yhdysvaltain asevoimille on 159 000 euroa (168 000 dollaria) kappaleelta.

GMLRS-ohjuksen kantaman pidentämiseksi olisi loogista laukaista se taistelukoneesta, jolloin ohjuksen energiaa ei kuluisi nousuun maanpinnalta. Tietoa siitä, suunnitteleeko Yhdysvallat tällaista GMLRS:n versiota, ei kuitenkaan löydy ainakaan julkisista lähteistä, mutta Israelilla vastaava jo on.

Israelin raketinheitinjärjestelmä PULS:in Extra-ohjus vertautuu parhaiten GMLRS:ään. Extra painaa 570 kilogrammaa, josta taistelukärjen osuus on 120 kilogrammaa. Se on 4,7 metriä pitkä ja 30,6 senttimetriä paksu ja sen kantama on 150 kilometriä. GMLRS on hieman pienempi: painoa 302 kilogrammaa, josta taistelukärjen osuutta 90 kilogrammaa, pituutta 3,9 metriä, paksuutta 22,7 senttimetriä ja kantomatkaa noin 80 kilometriä.

Israelilaiset kiinnittivät Extran F-16:n siiven alle ja tekivät siitä kaukovaikutusaseen. Projektin nimeksi annettiin Rampage, joka esiteltiin virallisesti ensi kertaa vuonna 2018. Seuraavana vuonna se läpäisi koelaukaisut. Ohjuksen valmistaja Israeli Aerospace Industries eiilmoita ohjuksen kantamaa, mutta on selvää, että se on huomattavasti pitempi kuin maasta laukaistavan Extran.

Yksi F-16 pystyy kantamaan neljä Rampagea kerralla. Ohjuksen moottorin käynnistystä on ymmärrettävästä syystä viivästetty, kun se irrotetaan siivestä, mutta muuten se on sama ohjus kuin Extra kaikkine teknisine ratkaisuineen, hallinta- ja ohjausjärjestelmineen.

Rampageen perustuen on varsin todennäköistä, että GMLRS:n integrointi taistelukoneeseen onnistuisi, mutta ei tietysti ilman pieniä rakennemuutoksia ja testejä. Joka tapauksessa siitä olisi hyvin mahdollista luoda uusi ja hyvin tehokas kaukovaikutusase.