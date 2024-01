Voimakas maanjäristys Japanissa, tsunamivaroitus annettu

Japanin keskiosissa on havaittu maanjäristys. Järistys oli voimakkuudeltaan 7,6 yksikköä. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Maanjäristyksen vuoksi länsirannikolle on annettu tsunamivaroitus, ja asukkaita on kehotettu evakuoitumaan välittömästi korkeampiin maastonkohtiin.

Japanin yleisradioyhtiö NHK:n mukaan alueelliset virtaukset voivat vahvistaa tsunamia jopa 5-metriseksi.

Ydinvoimaloissa ei toistaiseksi ole havaittu poikkeavuuksia maanjäristyksestä huolimatta.

Etelä-Korean ilmatieteen laitos varoittaa, että merenpinta voi nousta myös Etelä-Korean itärannikolla.

Video: A Japanese driver stopped their car during today's earthquake and observed river water swaying back and forth.#Tsunami #japan #earthquake #NewYear pic.twitter.com/U3c2g9I48o

— Mobin (@mobin_911) January 1, 2024