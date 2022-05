Voiko Venäjä irrota internetistä?

Venäjä on jälleen Ukrainan-suurhyökkäyksen myötä alkanut puhua tarpeesta maan irrottamiseksi internetistä.

-Valtion tulee kontrolloida tätä aluetta kokonaan. Ei tietenkään rajoitusten tai jonkinlaisen totalitaarisen kontrollin, vaan kansallisten etujen toteuttamisen näkökulmasta, sanoi 26. toukokuuta Venäjän ulkoministeriön tiedotusosaston johtaja Maria Zaharova Venäjän valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan.

Samassa yhteydessä Zaharova valitteli, että Venäjän puolustusministeriön mukaan maan internetiin kytkevä ”digitaalinen pistokkeen pistorasia” sijaitsee ulkomailla eikä ole siten Venäjän valtion kontrollissa.

Myös Venäjän liittoneuvostossa eli ylähuoneessa viestintävaliokuntaa johtava senaattori Aleksei Pushkov jakoi Zaharovan näkemyksen.

– Internet ja digitaalinen suvereniteetti ovat niitä alueita, joilla meidän tulee valmistautua negatiiviseen skenaarioon. En sulkisi pois skenaariota Venäjän irrottamiseksi kokonaan maailmanlaajuisesta internetistä. sanoi Pushkov Defense One-julkaisun mukaan.

Venäjän johdon mielestä internet on ongelmallinen, koska sieltä saadaan ulkomaisia vaikutteita, kuten Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov on sanonut. Vanhempi väestö on tutusti venäläisen propagandatelevision otteessa ja saa siten ”oikeanlaista” informaatiota. Nuoremmat sukupolvet taas käyttävät internetiä ja uusien sivustojen sulkemisen myötä käyttävät VPN-yhteyksiä.

Venäjä alkoi kehittää vuonna 2016 sotilaallista sisäverkkoa nimeltä ”suljettu tiedonsiirtosegmentti” (CDTS). Tuolloin venäläistutkijat toivoivat, että tulevaisuudessa koko Venäjän nettiliikenne voitaisiin siirtää sinne, jolloin syntyisi venäläinen intranet, Runet. Venäjän lainsäädäntö on jo vuodesta 2015 lähtien vaatinut palvelimia tallettamaan venäläiskäyttäjiä koskevat tietonsa Venäjän maaperälle. Maaliskuussa 2022 Venäjä määräsi tallettamaan kaiken kriittisen tiedon venäläisille palvelimille.

Vuodesta 2019 lähtien uusi laki on vaatinut kaiken venäläisen internetliikenteen tapahtuvat venäläisservereiden kautta. Vuonna 2020 tuli voimaan laki, joka velvoittaa palveluntarjoajia asentamaan konesaleihinsa Venäjän valtiollisen viestinnän valvontavirasto Rozkomnadzorin laitteet, joilla voitaisiin tarvittaessa katkaista koko internet.

Diktaattori Vladimir Putin antoi jo vuoden 2017 lopulla käskyn irrottaa maa 1. elokuuta 2018 mennessä verkkotunnuksia IP-osoitteiksi muuttavasta DNS-nimipalvelujärjestelmästä. Vuoden 2021 alusta lähtien Rozkomnadzor on vaatinut palveluntarjoajia siirtämään liikenteen Venäjän oman kansallisen DNS-järjestelmän kautta. Vuoden loppuun mennessä se kontrolloi 73 prosenttia maan internetliikenteestä ja sataprosenttisesti mobiiliverkkoliikennettä.

Vuonna 2019 Venäjä ilmoitti ”onnistuneesti” rajoitetuissa testeissä kokeilleensa globaalista internetistä irtoamista, mutta ei kertonut tuloksista enempää. Venäjä on lähinnä keskittynyt länsimaisen sosiaalisen median, sivustojen, selaimien ja VPN-yhteyksien blokkaamiseen.

Ongelma on se, että Venäjä on liian riippuvainen ulkomaisesta ja erityisesti länsimaisesta tekniikasta sekä siten haavoittuvainen. Internetistä irtoaminen vaikeuttaisi talouselämää ja muita tietoliikenneyhteyksiä. Nyt pakotteet pahentavat ulkomaisen tekniikan saamista entistään.

– Venäjän aiemmat huolet sen riippuvuudesta ulkomailta tuodusta teknologiasta ja kotimaisen digi-infrastruktuurin kansainvälisistä kytköksistä on nyt Venäjän valtion huomion keskipisteessä, kun se yrittää siirtyä kotimaiseen teknologiaan korvatakseen ulkomaisen tuonnin, mutta samalla ylläpitää vaikutelmaa siitä, ettei se ole sulkeutumassa maailmalta. Tiedän Venäjän hakevan IT-ratkaisuja Kiinasta ja Intiasta, sanoi CNA:n asiantuntija Samuel Bendett.