Voiko Israelia tukea vaarantamatta aseapua Ukrainalle?

Hamasin Israeliin toteuttamien iskujen valmistelu käynnistyi nimekkään brittiläisen puolustusasiantuntijan, professori Jamie Shean mukaan ilmeisesti vuotta aikaisemmin. Iranin on arvioitu osallistuneen niiden rahoittamiseen ja myös toimittaneen aseita ja ohjuksia terroristijärjestön käyttöön.

Iranin mahdollinen osallisuus huolestuttaa hänen mukaansa Natoa, koska Iranin tiedetään toimittavan lennokkeja ja sotilaallista laitteistoa myös tukeakseen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Naton puolustusministerit pitävät Shean mukaan tärkeänä, että Yhdysvaltojen Israelille mittava aseapu, johon sisältyy muun muassa kriittisiä ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmiä, ei ole pois asetoimituksista Ukrainalle.

– Yhdysvaltain kongressissa – etenkin edustajainhuoneen republikaanien keskuudessa – saattaa olla enemmän innostusta toimittaa aseita Israelille kuin Ukrainalle, mutta Pentagon on todennut pystyvänsä toimittamaan aseita molemmille maille, Shea sanoo brittiläisen Chatham House -ajatushautomon artikkelissa.

Shea on Exeterin yliopiston strategian ja turvallisuuden professori. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on työskennellyt Naton päämajassa Brysselissä yli 30 vuoden ajan.

Hän korostaa, että vaikka Israel on Naton pitkäaikainen ja läheinen kumppani, jolle Nato-liittolaiset ovat epäröimättä ilmaisseet tukensa, Israelin ja Hamasin välisessä konfliktissa puolustusliitolla ei ole mitään suoranaista roolia.

Natoa kiinnostaa Shean mukaan tällä hetkellä se, voiko Ukraina vielä saavuttaa strategista menestystä esimerkiksi avaamalla väylän Krimille ja katkaisemalla Venäjän joukkojen huoltoyhteydet ennen kuin talven tulo keskeyttää vastahyökkäyksen ja antaa Venäjälle tilaisuuden vahvistaa puolustuslinjojaan.

– Samaan aikaan Kiova seuraa, miten G7-maat – erityisesti Naton jäsenmaat – edistyvät niiden turvatakuiden ja sotilaallisapua koskevien pitkän aikavälin suunnitelmien toteuttamisessa, jotka Volodymyr Zelenskyille Naton Vilnan huippukokouksessa heinäkuussa luvattiin, Shea sanoo.

Selviytyäkseen talven yli Ukraina tarvitsee hänen mukaansa ampumatarvikkeita, pitkän kantaman tykistöä, yhdysvaltalaisia Atacms-järjestelmiä, lisää ilmapuolustusjärjestelmiä ja ohjuksia energiainfran suojaamiseksi Venäjän iskuilta. Myös jo luvatut F16-hävittäjät olisi voitava luovuttaa Ukrainalle mahdollisimman pian.

Ukrainalle annettava aseapu on kuitenkin paljastanut karulla tavalla Naton varastojen vähäisyyden. Naton sotilaskomitean puheenjohtaja, amiraali Rob Bauer varoitti taannoin, että liittokunta on nopeasti lähestymässä ”kirstun pohjaa” sen suhteen, mitä Ukrainaan on enää toimitettavissa.